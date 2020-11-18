بالفيديو.. تشامبرلين: مركز تدريب ليفربول الجديد لن يعجب محمد صلاح

المصدر: حميد نعمان - دبي

قام نجم فريق ليفربول،ألكس تشامبرلين بجولة بالفيديو قدم خلالها أبرز مرافق مركز التدريبات الجديد الذي أعلن نادي ليفربول افتتاحه أول من أمس. ونقل موقع "ليفربول إيكو" عن تشامبرلين قوله إن غرفة تبديل الملابس، والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة، لن تعجب محمد صلاح، وقال إنها المكان المخصص له، يشبه مقاعد المدرسة، وطريقة تعليق الملابس لن تروق لهداف الفريق الإنجليزي.

وانتقل إلى صالة اللياقة، وقال لمتابعيه إن أغلب نجوم الفريق سيستخدمون هذه الصالة لساعات قبل التدريبات، مشيرا إلى أنه معجب جدا بالإمكانات الهائلة التي يوفرها المركز الجديد، لن شدد على أن عدد من اللاعبين ومنهم صلاح لن تعجبهم بعض المرافق، وخاصة غرفة تبديل الملابس.

وكان ليفربول قد ودع مركز التدريبات القديم في ميلوود، والذي استخدمه لأزيد من 70 عاما، وأطلق على المركز الجديد إسم AXA Training Centre، إذ يحمل إسم إحدى الشركات الراعية للنادي. ويتوفر المركز على أحدث المرافق، من صالة جيم، وصالة سينمائية، وصالة محاضرات، وتجهيزات أخرى كثيرة من ملاعب وغيرها.

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