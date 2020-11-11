دوري السلة الأميركي يقلص الموسم للسماح للاعبين بالمشاركة في أولمبياد طوكيو

المصدر: وكالات

قال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الأربعاء إن ملاك الفرق واتحاد لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين وافقوا على تقليص مدة الموسم للسماح لأفضل لاعبي الدوري بالمشاركة في أولمبياد طوكيو العام المقبل.

وأبلغ باخ مؤتمرا صحافيا "ملاك فرق دوري كرة السلة الأمريكي اتفقوا مع اتحاد اللاعبين على موسم قصير يبدأ في 22 ديسمبر".

وأضاف "هذا سيعطي الفرصة لأفضل لاعب كرة السلة بالمشاركة في الألعاب الأولمبية في طوكيو".

وتابع "هذا ما يريده اللاعبون. هذا ما تريده الحركة الأولمبية وما ترغب فيه اللجان الأولمبية الوطنية بشدة. إنها أنباء ممتازة".

وكان من المقرر إقامة أولمبياد طوكيو في 2020 لكن تأجلت إلى يوليو تموز 2021 بسبب جائحة كوفيد-19.

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