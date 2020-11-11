برشلونة يستفز يوفنتوس ورونالدو مجددا بتغريدة عن ليونيل ميسي

المصدر: حميد نعمان - دبي

عاد حساب نادي برشلونة الرسمي على "تويتر" إلى استفزاز نادي يوفنتوس الإيطالي، ونجمه البرتغالي رونالدو، وذلك حين أعاد نشر تغريدة لحساب القناة التلفزيونية الرياضية "إي إس بي إن"، تتضمن إحصاءات عن أكثر من سجل من الركلات الحرة في آخر عشر سنوات بالدوري الأوروبية الخمس الكبرى.

وتظهر الإحصائية تفوق ميسي بـ33 ركلة، ليس على لاعبين فقط، بل على أندية، ومنها يوفنتوس الذي حل ثانيا بـ31 ركلة، ثم ريال مدريد (26). وذكر موقع "سبورت بايبل" الرياضي أن هذه ثاني مرة يقوم فيها حساب برشلونة باستفزاز يوفنتوس، إذ سبق له وقبل لقائهما الاخير بدوري الأبطال، أن وجه رسالة إلى يوفنتوس وقال لهم إنهم "سيشاهدون النجم الأفضل على أرضية ملعبهم"، ثم بعد فوز برشلونة 2-0 في ملعب يوفنتوس، غرد مجددا بالقول "لقد شاهدتم النجم واستمتعتم به".

يذكر أن تلك المباراة غاب عنها رونالدو بعد إصابته بفيروس كورونا، لكنه سيكون جاهزا لمباراة العودة في ملعب كامب نو ببرشلونة. في المقابل تظهر إحصائية الركلات الحرة تفوق رونالدو حتى الآن على ميسي في مشوارهما الكروي، إذ سجل رونالدو 56 ركلة، مقارنة بـ53 ركلة لليونيل ميسي.

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