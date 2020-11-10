مفاجأة.. مدرب ليفربول يعثر على بديل محمد صلاح في ريال مدريد

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت تقارير إعلامية في إسبانية أن هناك اتصالات تتم بين مدرب فريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب، ووكيل نجم ريال مدريد الشاب، البرازيلي رودريغو من أجل تأمين انتقال اللاعب إلى ليفربول، كونه البديل الأفضل بالنسبة للمدرب لتعويض الرحيل المتوقع لنجم وهداف الفريق، المصري محمد صلاح.

وقال موقع "دون بالون" الإسباني المتخصص أن إدارة ليفربول، وبالاتفاق مع المدرب الألماني يبحثون خطة بديلة في حال قرر صلاح الرحيل الصيف المقبل، على الرغم من أن عقده مستمر حتى 2023. وأشار إلى أن صلاح "28 عاما" قد لا يجد فرصة أفضل من الانتقال بمبلغ وامتيازات كبيرة في حال قرر ذلك بنهاية هذا الموسم، خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققها مع ليفربول، وفوزه بلقب الهداف، والدوري الانجليزي، ودوري الأبطال، بجانب وصوله إلى الهدف الـ100.

وكشف "دون بالون" أن ليفربول كان مهتما برودريغو قبل انتقاله إلى مدريد، وأنهم بصدد تجهيز 70 مليون يورو من أجل إقناع إدارة الريال بانتقاله، على الرغم من صعوبة المهمة، كونه من الرهانات المستقبلية في مدريد. وقال إن الاتصالات المبدئية بين ليفربول ووكيل رودريغو لن تنتقل إلى الخطوة المقبلة وفتح باب المفاوضات مع مدريد، إلا بعد الكشف عن قرار صلاح النهائي سواء بالاستمرار أو الرحيل.

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