سوسييداد يواصل تألقه ويستعيد الصدارة من ريال مدريد

المصدر: وكالات

واصل ريال سوسييداد تألقه واستعاد الصدارة من ريال مدريد حامل اللقب بتحقيقه فوزه الرابع تواليا، وجاء بنتيجة كبيرة على مضيفه سلتا فيغو 4-1 الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد أن تصدر ريال موقتا بفوزه السبت على هويسكا 4-1، استعاد سوسييداد المركز الأول بفارق نقطة عن النادي الملكي بعدما قدم أداء هجوميا ملفتا مرة أخرى، رافعا عدد أهدافه الى 18 في 8 مباريات و14 في آخر أربع مراحل منذ خسارته الوحيدة أمام فالنسيا (صفر-1) في 29 سبتمبر.

وحسم النادي الباسكي اللقاء في شوطه الأول حين تقدم بهدفي الوافد الجديد دافيد سيلفا (24) وميكيل أويارسابال (34)، قبل أن يعزز النتيجة في بداية الشوط الثاني بفضل البرازيلي وليان جوزيه (54) الذي أضاف هدفا شخصيا ثانيا (81) بعد أن قلص سلتا فيغو الفارق من ركلة جزاء نفذها أياغو أسباس (77).

واستعاد سوسييداد بهذا الفوز الكبير الذي أبقى به سلتا فيغو قابعا في المركز السابع عشر بست نقاط، معنوياته بعد الهزيمة التي تلقاها في منتصف الأسبوع على أرضه ضد نابولي الإيطالي صفر-1 في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وبامكان سوسييداد أن يحلم بالبقاء متربعا على الصدارة من خلال مواصلة الانتصارات، بانتظار أن يخوض ريال مدريد مباراته المؤجلة مع أتلتيك بلباو في منتصف كانون الأول/ديسمبر، وأن يلعب أتلتيكو مدريد الثالث (14 نقطة) مباراتيه المؤجلتين مع إشبيلية وليفانتي مطلع العام المقبل.

وفي مباراة ثانية الأحد، حقق ريال بيتيس فوزه الرابع مقابل أربع هزائم بتغلبه على ضيفه التشي بثلاثة أهداف للباراغوياني أنتونيو سانابريا (7) وكريستيان تيلو (29 و56)، مقابل هدف لخوسيه بوماريس (60)، رافعا رصيده الى 12 نقطة في المركز السابع مقابل 10 لضيفه في المركز العاشر.

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