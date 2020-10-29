نجم يوفنتوس موراتا.. اللاعب الأكثر "نحساً" في تاريخ أبطال أوروبا

المصدر: حميد نعمان - دبي

شهدت مباراة يوفنتوس وبرشلونة في الجولة الثانية من دوري ابطال أوروبا أمس، حدثا تاريخيا غريبا، ويتعلق الأمر بمهاجم يوفنتوس، الإسباني ألفارو موراتا الذي اصطدم بحظ عاثر، وصفته العديد من وسائل الإعلام الأوروبية بأنه بات "اللاعب الأكثر نحسا" في تاريخ البطولة. ويعود السبب في ذلك إلى تسجيل موراتا "هاتريك" لكن مع وقف التنفيذ.

وشهدت الدقائق 15 و31 و51 تسجيل موراتا ثلاثة أهداف ليوفنتوس في مرمى برشلونة، لكن تقنية "الفيديو" الفار ألغت الأهداف الثلاثة، والسبب فيها جميعا أن اللاعب كان متسللا. وكانت اللقطة الطريفة لموراتا في المباراة، حين سجل الهدف الثالث "الملغى"، وقبل أن يحتفل نظر إلى الحكم، وكان يشعر بأنه قد يلغى كما حصل مع الهدفين الأوليين، وهو ما حصل.

وقالت شبكة "سكواكا" العالمية والمتخصصة في إحصاءات وأرقام كرة القدم أن موراتا هو أول لاعب في تاريخ البطولة الأوروبية العريقة يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة، وتلغى جميعها.

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