نادي برشلونة يستفز يوفنتوس بتغريدة عن ميسي

نشر نادي برشلونة تغريدة اعتبرت من قبل وسائل إعلام إيطالية مستفزة لنادي يوفنتوس، قبل ساعات من قمة الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا اليوم، على ملعب "يوفنتوس أرينا" معقل نادي "السيدة العجوز".

وذكر برشلونة على حسابه الرسمي في "تويتر" إنهم يتطلعون لمتابعة أفضل لاعب في العالم على أرضية ملعب يوفنتوس. وذلك في إشارة إلى ليونيل ميسي، حيث استخدموا شعار "المعزة" (The Goat) والذي بات يرمز في عالم كرة القدم اليوم إلى "الأفضل".

واختار حساب يوفنتوس على "تويتر" الرد على تغريدة برشلونة بلقطة سابقة لنجمه الأرجنتيني باولو ديبالا حين سجل على الكاتالوني في مباراة بالأبطال، بينما تجنب استخدام أي شيء له علاقة برونالدو، بعد أن بات رسميا خارج حسابات يوفنتوس في هذه المباراة، وبعد أن جاءت نتيجة آخر فحص كورونا خضع له إيجابيا.

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