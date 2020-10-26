تسريبات إسبانية تكشف عن تلاعب تحكيمي في "كلاسيكو" برشلونة وريال مدريد

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "سبورت" الموالية لنادي برشلونة بأن النادي الكاتالوني حصل على معلومات مسربة تفيد بأن حكم مباراته مع ريال مدريد في "كلاسيكو الأرض" السبت الماضي الذي انتهى بفوز الريال 3-1، تعمد احتساب ركلة جزاء لمصلحة قائد "الميرينغي" سيرجيو راموس.

وقالت الصحيفة: "إن الحكم المساعد أخبر حكم الساحة مارتينيز مونويرا بأن راموس ارتكب خطأ ضد مدافع برشلونة لونجليت قبل ضربة الجزاء، لكن هذه المعلومة تجاهلها الحكم تماماً وأشار إلى وجود ضربة جزاء".

وأوضحت أن "برشلونة برشلونة يفكر في طلب التسجيلات الصوتية بين الحكام لإثبات وجود تلاعب تم في المباراة".

ويرى مدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان بأن ضربة الجزاء غير صحيحة وأثرت سلباً في مجريات المباراة والتي كانت لتؤول إلى نتيجة أخرى في حالة عدم احتسابها.

وقال كومان في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "إن التحكيم لعب دورا حاسما في خسارة فريقه، بقوله: "لعبنا بشكل جيد وخلقنا الفرص، وفي الشوط الثاني أيضا كنا جيدين، ولا نستحق الخسارة، ولم أفهم بعض قرارات الحكم، وأثرت قراراته على نتيجة المباراة، وقبل ركلة الجزاء كنا بخير"، وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب فريق برشلونة مهدد بالعقوبة بسبب تصريحاته حول تقنية الفيديو.

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