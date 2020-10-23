خبر سار لريال مدريد قبل مواجهة "الكلاسيكو"

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفتي "ماركا" و"أس" الإسبانيتين اليوم عن أن قائد فريق ريال مدريد، وصخرة دفاعه سيرجيو راموس بات قريبا من العودة للمشاركة في اللقاء المرتقب ضمن الكلاسيكو غدا أمام برشلونة على استاد كامب نو.

وذكرت "ماركا" أن راموس شارك في المران الجماعي اليوم مع باقي زملائه، من دون أن يضع ضمادات على ركبته، بعد أن غاب طوال الاسبوع الاخير بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال لقاء قاديش بالدوري السبت الماضي، ثم غاب عن انطلاق دوري الابطال أمام شاختار الاوكراني الاربعاء، وخسر الفريق بغيابه 3-2.

وتشكل عودة راموس التي لم تتأكد رسميا بعد، دفعة معنوية هائلة للفريق، خاصة بعد الأخطاء الدفاعية الكبيرة التي وقع فيها الفريق، وأسهمت في تلقيه 3 أهداف في شوط واحد أمام شاختار. ومن المتوقع أن يعلن الريال في وقت متأخر مساء اليوم عن مشاركة راموس من عدمه في المباراة.

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