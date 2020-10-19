أرقام مذهلة لأشرف بن شرقي تحفر اسمه في تاريخ الزمالك المصري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

دخل النجم المغربي أشرف بن شرقي تاريخ نادي الزمالك المصري بعد تسجيله هدف الفوز الثمين بمرمى الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، إذ أصبح أفضل هداف أجنبي في "القلعة البيضاء"، برصيد تسعة أهداف بالمشاركة مع لاعب الزمالك السابق البوركيني عبدالله سيسيه.

وقال موقع "في الجول" المصري إن اللاعب حقق أرقاماً قياسية مذهلة، أبرزها أنه عادل رقماً ظل صامداً منذ 34 عاماً، والمسجل باسم مهاجم الزمالك السابق جمال عبدالحميد، كما كان هدف بن شرقي ضد الرجاء، السابع له في الموسم الحالي لدوري أبطال إفريقيا، حيث أنه لم يسبق أن أحرز لاعب في الزمالك سبعة أهداف في موسم قاري واحد منذ عام 1984 بعد أن حقق جمال عبدالحميد الرقم نفسه في مشواره نحو أول لقب قاري، كما تساوى أشرف بنشرقي مع جمال عبدالحميد، كلاهما يحمل الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم قاري واحد بالقميص الأبيض، وتجاوز النجم المغربي الهداف المصري لاعب الزمالك السابق حسام حسن الذي أحرز ستة أهداف في 2002 عندما فاز الزمالك بآخر ألقابه القارية.

كما حقق أشرف بن شرقي رقم آخر كونه أكثر لاعب يسجل أهدافاً قارية في أول موسم له مع الزمالك، فجمال عبد الحميد كان يخوض موسمه القاري الثاني بالقميص الأبيض، شارك في دوري الأبطال 1985 وأحرز ثلاثة أهداف، وأصبح بن شرقي سابع أفضل هداف في التاريخ القاري للزمالك برصيد تسعة أهداف متساوياً مع أيمن منصور وأحمد جعفر وباسم مرسي، يسبقه طارق يحيى وحسام حسن وجمال حمزة (10 أهداف) وحازم إمام (12 هدف) وجمال عبد الحميد (16 هدف) وعبد الحليم علي (23 هدف).

ونجح النجم المغربي في تسجيل رقم قياسي آخر حيث يعتبر أفضل هداف للزمالك في تاريخ السوبر الإفريقي، بعدما سجل هدفين، مقابل هدف لكل من أيمن منصور ومحمد عبد الواحد وحازم إمام وعبد الحليم علي ويوسف إبراهيم "أوباما"، كما أصبح اللاعب صاحب أفضل معدل تهديفي في تاريخ الزمالك القاري.

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