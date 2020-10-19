الهلال يكشف حقيقة المفاوضات مع نجم الأهلي عمر السومة

المصدر: جوني جبور-دبي

كشف عضو مجلس إدارة نادي الهلال السعودي، فهد المفرج، عن حقيقة التقارير التي أشارت إلى رغبة "الهلال" في التعاقد مع مهاجم الأهلي عمر السومة.

وقال المفرج في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية، إن: "لا رغبة للهلال في ضم المهاجم السوري السومة"، مشيراً إلى أن الأنباء المتداولة حول رغبة النادي بضم نجم الأهلي غير صحيحة".

وأوضح المفرج، أن: "وسائل إعلام عدة ذكرت أن الهلال مهتم بالتعاقد مع السومة عقب طلب النجم السوري الرحيل عن ناديه الحالي الأهلي، وهذا الأمر غير صحيح".

وأضاف: "أطالب الجماهير الهلالية عدم تصديق الشائعات، وأخذ الأخبار من مصادرها، إذ لدينا مركز إعلامي يعتبر المصدر الحقيقي لكل أخبار النادي".

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