وزير الرياضة الإيطالي يهاجم رونالدو بشدة ويصفه بـ"الكاذب والمتعجرف"

المصدر: حميد نعمان - دبي

هاجم وزير الرياضة الإيطالي، فيتشانزو سبادوفارا، نجم يوفنتوس، المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشدة، واصفا إياه بـ"المتعجرف والكاذب". وقال سبادوفارا في تصريحات نشرتها وسائل إعلام إيطالية وإسبانية، على غرار "ماركا"، إن رونالد كذب بشأن الاتهام المبطن الذي وجهه إلى الاجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا في إيطاليا.

وأُعلنت إصابة رونالدو بفيروس كورونا الثلاثاء الماضي، وانتقل بطائرة خاصة ضمن اجراءات احترازية شديدة إلى مدينة تورينو في إيطاليا، حيث يستمر في عزل منزلي قبل الانتقال للمشاركة بشكل طبيعي مع يوفنتوس. وكانت نقطة الخلاف الأبرز تصريح رونالدو بأنه لم يخرق البروتوكول الصحي في إيطاليا، وذلك حين غادر فندق الإقامة للاعبي يوفنتوس السبت الماضي، رغم تأكيد النادي إصابة عدد من لاعبيه، وذلك برفقة لاعبين آخرين للالتحاق بمنتخبات بلادهم.

وقال وزير الرياضة الإيطالي لرونالدو: بعض مشاهير اللاعبين يعتقدون بأنه بإمكانهم أن يكونوا متعجرفين وغير محترمين، وأن يكذبوا على المؤسسات". وأكد أن رونالدو وزملاءه يتحملون مسؤولية خرق الحجر الصحي، وأنه ليس باستطاعته التحدث أكثر عن هذا الامر.

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