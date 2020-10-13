رسمياً.. تحديد موعد الكلاسيكو

المصدر: وكالات

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم أن الـ"كلاسيكو" الأول لهذا الموسم بين برشلونة وريال مدريد حامل اللقب سيقام بعد ظهر السبت 24 الجاري، وتحديدا الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي ضمن المرحلة السابعة على ملعب "كامب نو".

وسيقام "كلاسيكو" قطبي الكرة الإسبانية بعد أيام قليلة من بداية كل منهما لموسمه في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يلعب برشلونة مع ضيفه فيرينسفاروش المجري الثلاثاء المقبل، فيما يستضيف ريال مدريد شاختار دانييتسك الأوكراني في اليوم التالي. ويتصدر ريال مدريد ترتيب الليغا برصيد عشر نقاط من أربع مباريات، فيما يحتل برشلونة المركز الخامس برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات.

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