خبر سار لجمهور برشلونة قبل "الكلاسيكو"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الاثنين، إن حارس برشلونة، الألماني تير شتيغن الذي أجرى عملية جراحية في 18 أغسطس الماضي، دخل المرحلة الأخيرة من عملية شفائه، وباتت ركبته في حالة جيدة جدا، مما يعزز فرصته في الذود عن مرمى البارسا خلال "الكلاسيكو" المقبل أمام ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة: "شتيغن سيغيب عن مواجهتي خيتافي في الدوري الإسباني، وعن مواجهة فيرينتسفاروش الهنغاري في دوري أبطال أوروبا، ولكنه يأمل العودة للملاعب قبل مواجهة ريال مدريد، ومن ثم اللحاق بمباراة يوفنتوس أيضا، التي ستقام بعد الكلاسيكو بأربعة أيام".

يذكر أن برشلونة سيواجه ريال مدريد في 24 أكتوبر الجاري، على ملعب "كامب نو"، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

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