بالفيديو.. ميسي والمدرب الهولندي وبيكيه يعترضون طريق الحكم بسبب بطاقة حمراء

المصدر: حميد نعمان - دبي

شهدت مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني أمس لقطة مثيرة للجدل حين قام مدرب برشلونة الهولندي رونالدو كومان، وقائد الفريق ليونيل ميسي، والمدافع بيكيه باعتراض طريق حكم المباراة بين الشوطين في النفق المؤدي لغرف تبديل الملابس. وكان سبب الاعتراض على بطاقة حمراء وجهها الحكم لمدافع برشلونة الفرنسي لانغلي قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، وكان وقتها برشلونة متقدما بـ2-0.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها صحيفة "ماركا" قيام المدرب وميسي وبيكيه بالاعتراض على الحكم وتبيان أنه وقع في تسرع حين وجه البطاقة الحمراء للانغليه. في المقابل قام الحكم بشرك سبب إخراجه البطاقة الصفراء الثانية، وبالتالي بطاقة حمراء، قائلا إن لانغليه رفع كوعه ضد لاعب سيلتا فيغو دينيس سواريز، وأن ذلك ألزمه بإخراج بطاقة صفراء ثانية له ثم طرده من اللقاء.

يذكر أن برشلونة واجه ظروفا صعبة، بداية من الأجواء المناخية الماطرة وأرضية الملعب الزلقة، بجانب خوض المباراة بعشرة لاعبين، لكن الفريق قدم مباراة كبيرة، وحقق فوزا مثيرا بثلاثية نظيفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news