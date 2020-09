بالفيديو: نيمار يسحر العالم بمراوغة مبتكرة.. حديث الجماهير على مواقع التواصل

خطف البرازيلي نيمار الأنظار في مباراة فريقه باريس سان جيرمان مع رينس، أمس الثلاثاء، في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد أن قدم فاصلاً مهارياً أصبح حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من عدم تسجيله في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الباريسي بهدفين أحرزهما المهاجم الأرجنتيني ماورو ايكاردي إلا أنه كان أبرز اللاعبين في المواجهة بفنونه الرائعة ومراوغاته الساحرة والتي تحولت عقب اللقاء إلى "فيديوهات" متداولة بكثرة على مواقع التواصل، نرصدها لكم على النحو التالي:

This could have been a puskas goal from Neymar ffs pic.twitter.com/BuCRloLRQF