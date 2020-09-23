مرتضى منصور يهاجم "طفل شوبير".. ووالده يرد بقوة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

هاجم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، حارس مرمى فريق الكرة بالنادي الأهلي مصطفى ‏شوبير، عقب تصريحات الأخير الذي أدلى بها عقب تتويج الأهلي بلقب الدوري رقم 42، ‏ليفتح أزمة جديدة بين مرتضى منصور ووالد اللاعب الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق الذي ردّ على هذه التصريحات.

وقال مرتضى منصور في مداخلة لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك رداً على التصريحات التي أدلى بها مصطفى شوبير عقب ‏تتويج الأهلي بالدوري قائلاً: "أنت لم تقم من على دكة البدلاء ولم تشارك ‏في أي مباراة، حذاري أن تزج بإسم الزمالك، فلازلت طفلاً يجلس على ‏الدكة".‏

وأضاف رئيس الزمالك: "كيف تُوجت بلقبين مع الأهلي وأنت ‏تجلس على دكة بدلاء فريقك، ولكن إدارة ناديك جاملتك بالتواجد مع ‏الفريق الأول لما يقدمه والدك من مساندة للنادي عبر ظهوره الاعلامي".‏

وعقب هذه التصريحات نشر الاعلامي أحمد شوبير رداً مبهماً على رئيس نادي الزمالك بعد الهجوم على نجله مصطفى شوبير، ونشر أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها: "كنا زمان نقول للكبير حتعمل عقلك بعقل العيال دلوقتي بنقول للصغيرين معلش يابني متعملش عقلك بعقله".

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