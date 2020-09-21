ممنوع الاقتراب من تشامبرلين في ليفربول.. رغم قدوم ألكانتارا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رفض نادي ليفربول الإنجليزي بيع لاعبه أليكس تشامبرلين على الرغم من العرض المقدم له من نادي وولفرهامبتون، وتقليص فرص مشاركته مع الفريق بعد التعاقد مع لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، الإسباني تياغو ألكانتارا.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية: "إن ليفربول يصر على عدم بيع تشامبرلين الذي يتبقى ثلاث سنوات في عقده مع الفريق".

وأضافت: "تشامبرلين لم يلعب أساسياً مع ليفربول في كثير من المباريات لكثرة تعرضه للإصابة، ولكنه كان أفضل لاعب في خط وسط الفريق في الموسم الماضي، خصوصاً أنه سجل ثمانية أهداف".

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