مرتضى منصور يتهم كارتيرون بـ"الخيانة" ويؤكد عدم دفعه الشرط الجزائي

المصدر: أحمد طارق - دبي

هاجم رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بعد رحيله عن "الأبيض"، وانتقاله لتدريب التعاون السعودي، مؤكداً أن مدرب الأهلي السابق لم يدفع الشرط الجزائي قبل رحيله عن الزمالك.

واتهم مرتضى خلال تصريحاته لقناة "تين" المصرية كارتيرون بالخيانة والنصب، وقال " لم يدفع أي مليم من الشرط الجزائي". وأضاف "الإعلان عن اسم المدرب الجديد لنادي الزمالك سيكون يومي السبت أو الأحد المقبلين".

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