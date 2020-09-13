مبابي يطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

كشفت صحيفة «ميرور» البريطانية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان برغبته في الرحيل عن النادي.

وقالت اليوم الأحد: "إن مبابي يتطلع إلى الانتقال للدوري الإنجليزي للعب مع ليفربول أو غريمه مانشستر يونايتد"، في وقت ذكرت صحيفة "تايمز" أن "مبابي يهدف الرحيل إلى إنجلترا أو إسبانيا في الفترة المقبلة وقد حدد لإدارة ناديه موعد الرحيل مع نهاية الموسم الجاري، ما يمنحهم الفرصة الكافية لترتيب لما يطلبونه نظير بيعه، والاستقرار على البديل".

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