بالفيديو.. مذيعة رياضية روسية تتلقى عرض الزواج من زميلها على الهواء مباشرة

المصدر: متابعات - محمد الحتو

نشرت مذيعة الأخبار الرياضية في قناة "ماتش تي في" الروسية إليانور مقطع فيديو لزميلها مقدم البرامج في القناة نفسها سيرغي روزانوف يتقدم بالزواج منها أثناء البث المباشر.

وظهر روزانوف على الشاشة كأنه يقدم خبراً عاجلاً لكنه تقدم من زميلته وأشهر أمامها خاتم الزواج وباقة من الزهور.

وتناقلت وسائل الإعلام الروسية ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، وتصريحات مقدم البرامج قال فيها: "أعلم أنك لم تتوقعي مني الظهور هنا يوما ما، أنا هنا لأعترف بحبي للفتاة التي تخبر أنباء الرياضة في جميع البلاد كل صباح".

وأضاف: "أنت وأنا نعرف بعضنا البعض منذ سنوات عدة، وواجهنا جميع أنواع الصعوبات، وأود أن أسألك اليوم: هل أنت مستعدة لمواصلة المشوار معي؟ أنا سيرغي روزانوف، أريد أن أسألك، هل أنت مستعدة لأن تصبح زوجتي؟".

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