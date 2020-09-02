«الليغا» تنطلق 13 الجاري.. والكلاسيكو 25 أكتوبر

المصدر: مدريد - د.ب.أ

أسفرت قرعة الدوري الإسباني لكرة القدم للموسم الجديد 2020-2021، أول من أمس، عن إقامة مباراة القمة (الكلاسيكو) بين برشلونة ومنافسه التقليدي العنيد ريال مدريد، في 25 أكتوبر المقبل، على استاد «كامب نو» معقل برشلونة، فيما يلتقيان إياباً على ملعب الريال وذلك في 11 أبريل 2021.

وينطلق الموسم الجديد للدوري الإسباني 13 الجاري، علماً بأن المرحلة الأولى ستشهد جدولاً مخففاً بعد تأجيل ثلاث مباريات لمنح الفرق التي شاركت في الأدوار النهائية، لبطولتي الدوري الأوروبي ودوري الأبطال، قسطاً أكبر من الراحة. وكانت بطولتا الأندية الأوروبية اختتمتا في 21 و23 أغسطس، وتم تأجيل مباريات ريال مدريد مع خيتافي، وبرشلونة مع إلتشي، وأتلتيكو مع إشبيلية، في المرحلة الأولى.

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