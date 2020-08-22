قائد مانشستر يونايتد يمثل أمام محكمة يونانية غداً بتهمة ضرب رجال شرطة والرشوة

المصدر: حميد نعمان - دبي

تورط قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، المدافع هاري مغواير في اشتباك وتبادل للضرب مع بعض مشجعي مان سيتي في أحد الملاهي في جزيرة سيروس اليونانية، حيث يمضي مغواير عطلة سياحية، وكان في مشاركا في الاشتباك صديقين آخرين له. وأمضى مغواير ليلتين في السجن، وسيمثل أمام محكمة يوناينة غدا. وقام مغواير بضرب رجال الشرطة، ثم ساء الامر أكثر حين أراد رشوة ضابط شرطة يوناني لإسقاط القضية.

وقالت صحيفة "ذي الصن" البريطانية إن المشكلة بدأت حين قام بعض مشجعي سيتي، وبمجرد رؤيتهم لمغواير يدخل الملهى، بإطلاق صيحات وأغاني مستفزة للاعب ومان يونايتد، فتبادل الطرفان الضرب، قبل أن يتدخل رجلي شرطة لإيقاف المشاجرة.

وقام مغواير بالتهجم على الشرطيين مع زميلين له، مطالبا إياهما بالابتعاد، وقال "هذا ليس من شأنكما". وقال شاهد على الواقعة إن مغواير قاوم اعتقاله وضرب رجال الشرطة. وقال إن الأمر تطلب تدخل 5 من افراد الشرطة اليونانية لإيقافه وزجه في السجن. وتم توقيفه مع صديقين آخرين له، وفي مركز الشرطة بجزيرة سيروس، قام مغواير مع صديقيه بضرب رجال الشرطة مجددا، وبعد أن هدأت الأمور حاول رشوة أحد الضباط من أجل إسقاط القضية، فتم فتح قضية رشوة بحقه.

ومن المنتظر أن تقرر المحكمة في مصيره مع صديقين آخرين لم يتم الإفصاح عن هويتهما، إذ قال محاميه إنه واثق من أنهم سيخرجون بكفالة، على الرغم من التهمتين الموجهتين لمغواير.

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