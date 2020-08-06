كاسيميرو: تجديد عقدي مع الريال مسألة شائكة

المصدر: حميد نعمان - دبي

اعتبر صخرة الوسط الدفاعي لفريق ريال مدريد، البرازيلي كاسيميرو، أن تجديد عقده مع ريال مدريد الذي ينتهي موسم 2023 «مسألة شائكة»، مشيراً إلى أنه لا يعرف بالضبط ما الذي سيحصل خلال المفاوضات التي يعقدها وكيله مع إدارة ريال مدريد في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة «ماركا» إن ما قدمه كاسيميرو في المواسم الماضية، خصوصاً في الموسم المنصرم الذي أسهم فيه بشكل لافت في تتويج الريال بلقب «الليغا» سيجعل إدارة النادي الملكي متمسكة باستمراره لفترة طويلة مع الفريق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news