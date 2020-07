بالفيديو: مانشستر سيتي يكشف عن سعر وتصميم قميصه الجديد

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن القميص الجديد الذي سيرتديه خلال الموسم الجديد 2020-2021.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو عن القميص الأساسي للفريق والذي يظهر باللون السماوي مع وجود شبكة عنكبوتية منحته تصميما حديثاً.

وطرح النادي القميص الجديد في متجره بقيمة 160 دولار للكبار (580 درهم)، و76 دولار للصغار (280 درهم).

From the City, by the City, for the City.



Our @pumafootball 2020/21 Home Kit 💎



Shop now: https://t.co/TenzWo9Hnc



🏙 #ThisIsOurCity pic.twitter.com/NojpfkXYR9