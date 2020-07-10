مرتضى منصور يسجل علامة "الزمالك نادي القرن الحقيقي" في وزارة التموين

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، عن قيامه بتسجيل علامة "نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين في مصر. وقال مرتضى منصور على حسابه الشخصي في (فيسبوك): المفاجأة هي تسجيل علامة "الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم" في وزارة التموين.

وأضاف، خلال ظهوره في مقطع أذاعه على صفحته الرسمية بعد رفض "إعلام المصريين" إذاعة الفيديو على قناة الزمالك التلفزيونية: أطالب رئيس الأهلي محمود الخطيب بإزالة شعارات نادي القرن من الأهلي.

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