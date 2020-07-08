الموت يغيّب نجم الكرة السورية هيثم برجكلي

المصدر: حميد نعمان - دبي

فقدت الكرة السورية اليوم، أحد النجوم البارزين في تاريخ منتخب سورية، ونادي الشرطة، هيثم برجكلي عن 66 عاما. وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن برجكلي توفي جراء نوبة قلبية مفاجئة. ونعت الراحل، مذكرة بما قدمه طوال مسيرته الطويلة.

وكان برجكلي قد لعب لأندية عديدة على غرار الشرطة والجيش والوحدة، ويعتبر أول لاعب في تاريخ سورية يحصل على عقد للعب في أوروبا، ضمن نادي سراييفو البوسني، خلال فترة يوغسلافيا سابقا.

وسبق لبرجكلي أن حقق لقب الدوري المحلي في موسم 1980 مع الشرطة، بجانب الفوز بلقبين في الكأس، واعتزل الكرة خلال ثمانينات القرن الماضي.

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