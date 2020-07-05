بالفيديو: أزمة بين رونالدو ومدرب يوفنتوس.. "لا يساعدوني"!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو في حالة استياء من مدربه ماوريسيو ساري خلال مباراة "السيدة العجوز" مع تورينو أمس السبت التي انتهت لمصلحة رونالدو ورفاقه 4-1، في الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

وبدا رونالدو، القادم من ريال مدريد صيف عام 2018، غير مكترث بتعليمات ساري في حوار دار بينهما خلال توقف اللعب، إذ لم يرق له الطريقة التي يلعب بها اليوفي في الثلث الأمامي خصوصاً أنه لا يحصل على المساعدة الكافية من زملائه صانعي الألعاب، بحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت".

Mmh this Cristiano Ronaldo reaction to what Sarri is telling him...

look by the end him shaking head... pic.twitter.com/QYB36Wk7gf — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 4, 2020

وقالت الصحيفة عقب المباراة: "رونالدو طلب من ساري مزيداً من المساعدة لتسجيل مزيد من الأهداف، وأظهر استياءه من الأمر مما دفعه للتعبير عن ذلك من خلال نقاش بينه وبين ساري على خط التماس خلال مباراة تورينو، إذ أوضح للمدرب أنه يستهلك طاقته في الهجوم دون تلقي الكرات رغم وجوده بمواقع سانحة للتسجيل".

وكان رونالدو قد أحرز هدفه الـ25 في الدوري الإيطالي هذا الموسم بمرمى تورينو من ضربة حرة مباشرة، ويبحث "الدون" عن المنافسة على لقب هداف البطولة خصوصاً أنه يحتل المركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد 25 هدفاً متأخراً بفارق أربعة أهداف عن نجم لاتسيو شيرو ايموبيلي، فيما يتبقى ثمان جولات على نهاية "الكالتشيو" الذي ينفرد بصدارته اليوفي بفارق سبع نقاط عن لاتسيو.

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