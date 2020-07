بالفيديو: أزمة بين رونالدو ومدرب يوفنتوس.. "لا يساعدوني"!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو في حالة استياء من مدربه ماوريسيو ساري خلال مباراة "السيدة العجوز" مع تورينو أمس السبت التي انتهت لمصلحة رونالدو ورفاقه 4-1، في الجولة 30 من الدوري الإيطالي.

وبدا رونالدو، القادم من ريال مدريد صيف عام 2018، غير مكترث بتعليمات ساري في حوار دار بينهما خلال توقف اللعب، إذ لم يرق له الطريقة التي يلعب بها اليوفي في الثلث الأمامي خصوصاً أنه لا يحصل على المساعدة الكافية من زملائه صانعي الألعاب، بحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت".

Mmh this Cristiano Ronaldo reaction to what Sarri is telling him...

look by the end him shaking head... pic.twitter.com/QYB36Wk7gf