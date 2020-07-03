ضربة موجعة لبرشلونة قبل اللقاء المصيري أمام فياريال

المصدر: حميد نعمان - دبي

تلقى أنصار فريق برشلونة خبرا سيئا وموجعا، وذلك قبل اللقاء المصيري الأحد المقبل في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليغا". واشارت وسائل إعلام إسبانية اليوم، وكذلك نادي برشلونة في بيان صحافي إلى أن مدافع الفريق، الفرنسي صامويل أومتيتي بات خارج حسابات المدرب سيتيان في لقاء فياريال، وقد يغيب عن ما تبقى من الموسم، نتيجة معاودة الإصابة له، لكن هذه المرة على مستوى الركبة اليسرى، بينما عانى سابقا في إصابة في القدم، وتسببت في غيابه فترات مهمة من الموسم.

ولم يحدد النادي مدة الغياب، مع التأكيد على أن اللاعب، سيخضع لمزيد من الفحوصات، على أمل تحديد فترة العلاج، ومن ثم التوقيت المحتمل لعودته. وشارك أومتيتي هذا الموسم في 18 مباراة فقط مع برشلونة

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