فيديو.. لاعبو مانشستر سيتي يحيون "أبطال البريميرليغ" بممر شرفي

وقف لاعبو مانشستر سيتي في ممر شرفي للاعبي ليفربول، قبل انطلاق المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد وفاز فيها السيتي بأربعة أهداف نضيفة، ضمن الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتلقى لاعبو ليفربول الذين حسموا لقب الدوري الإنجليزي مبكرا الأسبوع الماضي التحية من لاعبي مانشستر سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين، الذين وقفوا في ممر شرفي، كنوع من التكريم، وهو عرف كروي معتمد في العديد من الدوريات العالمية.

يذكر أن ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما، بعد خسارة ملاحقه نادي مانشستر سيتي أمام تشيلسي 2-1 في الجولة الـ31 من المسابقة.

The guard of honour of Manchester City players to Liverpool players in video 🎥😍#MCILIV #LFC 🔴pic.twitter.com/y2a286jt3E