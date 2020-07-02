كلوب رشح فريقين لمنافسة ليفربول وسيتي في الموسم المقبل

المصدر: وكالات

توقع مدرب فريق ليفربول الانجليزي، الالماني يورغن كلوب، الذي قاد فريقه إلى احراز لقب بطل الدوري الممتاز للمرة الاولى منذ 30 عاما، ان يكون الصراع رباعيا على التتويج بالبريميرليغ الموسم المقبل. وتوّج ليفربول باللقب قبل سبع مراحل من انتهاء الدوري بعد تقدمه بفارق 23 نقطة عن اقرب منافسيه مانشستر سيتي قبل لقائهما المنتظر مساء الخميس.

واعتبر كلوب أن الصراع على اللقب الموسم المقبل لن ينحصر بين ليفربول ومانشستر سيتي كما حصل في الموسمين المنصرمين بل رشح مانشستر يونايتد وتشلسي للدخول في صلبه وقال في هذا الصدد "مانشستر يونايتد آت بقوة،. بعض الناس يعتقدون بانهم لا يملكون اي فرصة، لكننا رأينا مع اضافة لاعب او اثنين يستطيعون ان يكونوا اقوياء جدا والاكيد بانهم لن يكونوا أسوأ من الموسم الحالي كما هناك تشلسي ايضا".

واضاف "لن ينحصر الامر بيننا وبين سيتي. في الموسمين الماضيين حصل هذا الامر، كما كان مانشستر سيتي في صلب المنافسة على اللقب منذ 4 او 5 سنوات". وسيكرم سيتي ليفربول خلال مواجهتهما مساء اليوم من خلال "حرس شرف" وهو تقليد انجليزي حيث يقف الفريق المضيف على الجهتين ثم يدخل الفريق المتوج باللقب وسط تصفيق اصحاب الارض. ويأمل ليفربول في كسر الرقم القياسي لأكبر عدد من النقاط خلال الموسم (100) الذي حققه سيتي في 2017-2018. وفي رصيد ليفربول حاليا 86 نقطة.

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