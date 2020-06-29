"فيديو" يحسم الجدل حول الفريق المفضل لمحمد صلاح في مصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

هنأت أندية في الدوري المصري عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، هداف فريق ليفربول محمد صلاح بعد تتويجه مع "الريدز" أخيراً بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

وتفاعل الجمهور المصري مع التهاني المرسلة وتسابقوا لكشف ميول صلاح النادوي في مصر حتى كشف أحد المتابعين عن فيديو سابق للاعب محمد صلاح أظهر من خلاله عن فريقه المفضل في بلاده.

وظهر في الفيديو النجم المصري محمد صلاح في برامج سابقة عندما كان موجوداً في مصر ويلعب بالدوري مع المقاولون العرب قبل احترافه في أوروبا، إذ وجهت لصلاح أسئلة حول فريقه المفضل في مصر الأهلي أو الزمالك فكان يرد أنه "من محبي النادي الإسماعيلي".

كما ظهر في الفيديو والد محمد صلاح، في إحدى البرامج وتم توجيه السؤال نفسه له ليجيب قائلاً: “محمد اسمعلاوي زيي”، ليقطع اللاعب ووالده الشك في هذا الموضوع والذي دائماً ما كان يتردد وقتها أنه سينتقل إلى نادي الزمالك وعليه كان يعتقد الجمهور المصري أن اللاعب من عشاق الزمالك.

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