سلتا فيغو يحبط برشلونة في الوقت القاتل ويقدم هدية لريال مدريد

المصدر: مدريد - أ ف ب

قدم سلتا فيغو هدية غير متوقعة لريال مدريد الطامح للقبه الاول منذ 2017، عندما عادل برشلونة في الوقت القاتل (2-2) وحرمه الانفراد موقتا بفارق ثلاث نقاط في صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين.

وستكون الفرصة متاحة للفريق الملكي ان ينفرد بالمركز الاول بفارق نقطتين عن برشلونة، بحال فوزه الاحد على اسبانيول متذيل الترتيب.

وافتتح الاوروغوياني لويس سواريز التسجيل (20)، قبل ان يعادل الروسي الدولي فيدور سمولوف مطلع الثاني (50)، ثم يحقق سواريز الثنائية (67). لكن قائد فيغو المخضرم اياغو أسباس منح فريقه نقطة التعادل في الوقت القاتل من ضربة حرة (88).

قال سواريز "سعيد لتسجيل الهدفين لكن اشعر بغضب واستياء وخيبة امل لخسارة نقطتين هامتين. إذا أردنا البقاء ضمن الصراع كان يتعين علينا الفوز، لكن ريال مدريد يجب ان يخسر بعض النقاط، ولا تزال لديه مباريات معقدة".

,تابع "علينا ان نصحح الامور من اجل التحسن. لعب امامنا خصم ينافس لتجنب الهبوط ويملك لاعبين جيدين. ما قدمه اياغو اسباس يظهر نوعية سلتا".

ورفع برشلونة رصيده الى 69 نقطة، بعد دعسة ناقصة جديدة تضاف الى تعادله السلبي مع اشبيلية اثر العودة من وقفة فيروس كورونا القسرية لثلاثة اشهر، وذلك بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر السابق بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة.

ويخوض النادي الكاتالوني اختبارا بالغ الصعوبة الثلاثاء المقبل امام ضيفه اتلتيكو مدريد الثالث الذي يعيش فترة مميزة، ثم يحل على فياريال السادس الذي لم يخسر بدوره بعد العودة.

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