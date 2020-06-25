تأجيل بطولة كأس الخليج لأندية السلة حتى 2021

المصدر: جوني جبور - دبي

قررت اللجنة التنظيمية لكرة السلة، في دول مجلس التعاون الخليجي، وبغالبية أصوات أعضائها، تأجيل إقامة بطولة الأندية الأبطال في نسختها الـ 40، والتي كان من المقرر انطلاقها سبتمبر المقبل، وتم ترحيلها إلى العام 2021، وذلك نظراً للأوضاع الصحية الراهنة التي تمر بها المنطقة بسبب فيروس "كورونا المستجد"، وصعوبات التنقل والسفر ودخول المطارات والإجراءات الوقائية المعمل فيها.

وجاء ذلك خلال بيان صحافي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، وتم إرساله إلى الاتحاد الآسيوي والاتحادات الأعضاء المعنية. وأكد البيان: فرضت الأوضاع الصحية التي تمر بها دول المنطقة بسبب فيروس "كورونا المستجد"، وصعوبات التنقل والسفر ودخول المطارات والتنقل برا، وغيرها من الإجراءات الوقائية، نفسها في اتخاذ اللجنة في مارس الماضي قرار تأجيلها إلى مايو مبدئيا، ثم إلى سبتمبر، ومع استمرار الأوضاع الراهنة، تم تأجيلها إلى العام المقبل.

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