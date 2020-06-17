الأهلي المصري يضع حدا لعلاقته بتركي آل الشيخ ويكشف القيمة المالية لتبرعاته لصالح النادي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أنهى النادي الأهلي المصري من خلال بيان صحافي اليوم، الجدل حول حقيقة القيمة المالية لتبرعات، رئيس هيئة الترفيه في السعودية مالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، تركي آل الشيخ، لصالح النادي.

ووضع الأهلي حدا لعلاقته بتركي آل الشيخ، بعد إنهائها رسميا، عقب حذف من القائمة الفخرية للنادي، لتنتهي أزمة وتبدأ أزمات كثيرة بين تركي آل الشيخ والنادي، تتعلق إحداها بعضو مجلس إدارة النادي محمد سراج، وحقيقة التبرعات، ومباراة إعتزال حسام عاشور.

وأكد الأهلي أنه وفقا لما انتهت إليه لجنة التفتيش المالي والإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وكذا لجنة خبراء وزارة العدل (إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة المنتدبة) فقد انتهت اللجنتان إلى أن إجمالي قيمة المبالغ بالجنيه المصري تصل إلى مائة مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفا، وسبعمائة وستة وثلاثون جنيهًا، وفقًا لسعر الصرف الصادر من البنك المركزي.

وتوجه رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب إلى وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، بخطاب رسمي، من أجل الحصول على موافقته لرد كافة تبرعات وهدايا آل الشيخ، التي دخلت خزينة الأهلي، كونها بحسب الأهلي "أصبحت جزءا من ممتلكات النادي، ولا يملك مجلس الإدارة سلطة التصرف فيها، إلا بعد موافقة الجهات المختصة".

ورفض مسؤولو النادي التعقيب على ما يدار مؤخراً، إلى أن فوجئوا مؤخراً بإنذارين من أحد المحامين، ممثلا عن لآل الشيخ، يؤكد فيهما أن تبرعاته للأهلي كانت على سبيل الأمانة، وأن الإنفاق منها كان لأوجه محددة مثل «شراء اللاعب صلاح محسن - شراء ملابس رياضية - تجديد عقود بعض اللاعبين - راتب المدير الفني لفريق الكرة - مكافآت للاعبين والعاملين - دعم صفقات إعارة اللاعبين صالح جمعة وحسين السيد وعمرو بركات للدوري السعودي - وتطوير منشآت النادي... إلخ».

واعتبر المحامي أن تبرعات آل الشيخ بلغت 262 مليون جنيه مصري بحسب الإنذار الأول، بينما نزلت في الإنذار الثاني إلى 228.5 مليون جنيه، بعد خصم قيمة الهدايا. وبعد ذلك قرر النادي الأهلي نشر بيان صحافي بالتفاصيل، يكشف فيه قيمة التبرعات المالية، مؤكدا المزيد من التفاصيل من خلال مستندات رسمية للنادي، نعرضها كما جاءت على الموقع الرسمي للنادي الأهلي.

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