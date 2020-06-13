إيبار ومايوركا يختبران الريال وبرشلونة في «زمن كورونا»

المصدر: حميد نعمان ■دبي

عادت عجلة دوري الدرجة الأولى الإسباني للدوران أول من أمس، من بوابة الأندلس، حيث دشن العودة فريق إشبيلية بالفوز 2-صفر على ريال بيتيس، في المرحلة 28، وبعد توقف عن النشاط دام نحو ثلاثة أشهر في أعقاب انتشار فيروس كورونا.

وستكون الأنظار متجهة اليوم وغداً إلى عملاقي «الليغا» برشلونة المتصدر بـ58 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد، حيث سيحل الكاتالوني ضيفاً في رحلة صعبة على مايوركا مساء اليوم، بينما يواجه ريال مدريد ضيفه غداً إيبار في مباراة تبدو في المتناول، وستقام على ملعبه الثاني «دي ستيفانو» في ظل خضوع ملعبه الرئيس «سانتياغو بيرنابيو» للإصلاحات. وانطلقت المسابقة في ظل إجراءات صارمة مشابهة لما هو حاصل في الدوري الألماني، تجنباً لانتشار عدوى كورونا، من ذلك أن كل المباريات تقام من دون جمهور، بجانب عملية التعقيم الشاملة قبل وبعد كل مباراة، وكل تدريب ولكل المعدات، بجانب الفحوص الدورية للجميع، وإجراءات كثيرة ضمن بروتوكول صحي متفق عليه من قبل كل الأندية، وتتابع تطبيقه رابطة «الليغا» من خلال لجان مختصة.

وكان لافتاً أيضاً انطلاق المسابقة بدقيقة صمت على ضحايا فيروس كورونا، خصوصاً أن إسبانيا من أكثر البلدان تضرراً من الفيروس.

ولعل من أبرز إيجابيات فترة التوقف بسبب «كورونا» بالنسبة لريال مدريد تعافي اثنين من أبرز لاعبيه، البلجيكي إدين هازار، وكذلك أسينسيو الذي غاب سنة كاملة بسبب تمزق في الرباط الصليبي قبل انطلاق الموسم الجاري. وسيكون اللاعبان متاحين لزيدان خلال لقاء إيبار، بجانب كل اللاعبين الآخرين تقريباً، في حين لاتزال بعض الشكوك تحوم حول الصربي لوكا يوفيتش الذي عانى إصابة أخيراً. وفي معسكر برشلونة، قال مدربه كيكي سيتيان في تصريح صحافي إن «لاعبيه أذهلوه بالمستوى البدني الرائع الذي يتمتعون به حالياً، وحتى أفضل من الفترة قبل (كورونا)». وتعافى مهاجم الفريق الأوروغوياني لويس سواريز، بعد أن غاب قبل التوقف بسبب إجراء عملية جراحية في الغضروف يناير الماضي. وبات أيضاً نجم الفريق الأول، ليونيل ميسي، جاهزاً بعد الشكوك التي حامت حوله الأيام الماضية، عقب إصابة طفيفة في الفخذ. ولا يبدو جدول المباريات المتبقية في مصلحة أحد الفريقين، فمن أصل 11 مباراة، سيلعب الريال ستاً منها على أرضه، لكن في ظل غياب الجمهور لن يكون لذلك فائدة، في مقابل خمس من أصل 11 لبرشلونة على أرضه. ويستضيف الريال إيبار وفالنسيا ومايوركا وخيتافي وألافيس وفياريال، بينما يخرج لملاقاة سوسيداد وإسبانيول وبلباو وغرناطة وليغانيس. في المقابل، يستضيف برشلونة ليغانيس وبلباو وأتلتيكو مدريد وإسبانيول وأوساسونا، ويخرج للقاء مايوركا وإشبيلية وسيلتا فيغو وفياريال وبلد الوليد وألافيس.

إشبيلية يعلن عودة «الليغا» بحسم «ديربي الأندلس»

دشن فريق إشبيلية عودة «الليغا» بعد توقف ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا، بالفوز في ديربي الأندلس، الذي حسمه إشبيلية لمصلحته على حساب جاره وضيفه ريال بيتيس 2-صفر.

وخلافاً للمفاجأة التي حققها في مباراته الأخيرة قبل التوقف في الثامن من مارس، حين تغلب على ريال مدريد 2-1، عجز بيتيس عن مجاراة جاره الذي ينافس من أجل المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، وخسر أمامه للمرة الثالثة توالياً في المباراة الأولى، بعد العودة من أصل 110 ستقام في غضون ستة أسابيع فقط.

المباريات المتبقية لبرشلونة:

■على أرضه: ليغانيس وبلباو وأتلتيكو مدريد وإسبانيول وأوساسونا.

■خارج أرضه: مايوركا وإشبيلية وسيلتا فيغو وفياريال وبلد الوليد وألافيس.

المباريات المتبقية لريال مدريد:

■على أرضه: إيبار وفالنسيا ومايوركا وخيتافي وألافيس وفياريال.

■خارج أرضه: سوسيداد وإسبانيول وبلباو وغرناطة وليغانيس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news