ناد عريق يتصدر قائمة أغلى كمامات الأندية في أوروبا

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "أس" الإسبانية اليوم عن لائحة أسعار لأغلى كمامات الأندية الأوروبية المخصصة لمشجعيهم للوقاية من فيروس كورونا، حيث تتصدرها كمامة نادي برشلونة بسرع يصل إلى 18 يورو.

وقالت الصحيفة إن الأسعار مبالغة فيها جدا، مقارنة بسعر الكمامات العادية، حيث الاختلاف فقط من حيث وضع شعار النادي على هذه الكمامات.

وتضم القائمة 49 ناديا من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، أعلنت عن كمامات خاصة مصممة بشكل منسجم مع شعار النادي وهويته. ويأتي بعد برشلونة ناديا باريس سان جرمان الفرنسي، وروما الإيطالي بـ15 يورو، ثم كمامات أخرى أرخص لريال بيتيس الإسباني بـ3.99 يورو، وأقلها 2.99 يورو لكمامات الاندية الألمانية، باير ليفركوزن، ومونشغلادباخ.

وفي إسبانيا قامت 8 أندية بعرض بيع كمامات خاصة بها، وفي ألمانيا 18 من اصل 20 ناديا، بينما في إنجلترا تقوم بعض الاندية ببيع بكوس يضم ثلاثة كمامات بسعر 19 يورو، ومنها أندية مان سيتي وأستون فيلا وإيفرتون.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news