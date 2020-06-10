رونالدو يغادر إيطاليا ويقطع تدريبات يوفنتوس لمتابعة بناء منزله الجديد في البرتغال

المصدر: حميد نعمان - دبي

ذكرت صحيفة "ذي الصن" البريطانية أمس أن النجم البرتغالي ومهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو غادر في رحلة على متن طائرته الخاصة إيطاليا، متجها إلى البرتغال، وبالضبط إلى مسقط رأسه بمدينة ماديرا، لمتابعة الأعمال في منزله الفخم الجديد، والذي تصل تكلفته إلى نحو 8 ملايين يورو، والواقع في منطقة ريفية جميلة في "كوينتا دا مارينا".

وغادر رونالدو إيطاليا رغم انخراط لاعبي اليوفي في التدريبات استعدادا لاستئناف النشاط الكروي في إيطاليا، والذي ينطلق خلال أيام. وقالت الصحيفة إن رونالدو يخطط لجعل هذا المنزل العائلي، مكانه المفضل بعد اعتزال كرة القدم. واشترى رونالدو الأرض الخضراء الشاسعة مؤخرا، وتبعد المنطقة نصف ساعة فقط من مطار لشبونة، و10 دقائق من ساحل كاسكايس، أحد اجمل أماكن الجذب السياحي بالبرتغال.

وغادر الاثنان مباشرة بعد إقامة حفل عيد ميلاد التوأم ماثيو وإيفا. وتعتبر هذه أول زيارة لرونالدو لبلده، منذ شهر مايو الماضي. وقام رونالدو بعد وصوله إلى ماديرا بزيارة عدد من المناطق، بينها مطعم شهير للسمك، التقى خلاله بعض الناس، وكان لافتا عدم وضعه كمامة.

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