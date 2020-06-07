بالفيديو.. ما هو سر الحب المتبادل بين محمد صلاح والجمهور السعودي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تواصلت العلاقة الأكثر من رائعة بين هداف فريق ليفربول الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح، والجمهور السعودي منذ أن بدأ الفرعون المصري مشواره الكروي وبالتحديد من فريق المقاولون العرب، وإن كانت البداية لم تكن في صالح محمد صلاح، إلا أن السنوات التالية أظهرت العديد من المواقف الكبيرة التي جمعت الطرفين وأظهرت ترابطهما.

كان محمد صلاح قد بدأ مشواره في المقاولون العرب وبعد أول شهور من تألقه، أشارت تقارير صحافية إلى أن وكيل أعمال محمد صلاح، قام بعرضه على نادي الأنصار السعودي، عندما كان يلعب في فريق المقاولون العرب، واعتذر الأنصار وقتها، لوكيل أعمال صلاح، عن عدم قدرته في ضم اللاعب، حيث كانت خزينته سوف تتكلف مبلغ 170 ألف دولار أميركي، وتلقى النجم المصري بعدها، عرضًا من نادي بازل السويسري، الذي أعجب مسؤولوه بقدرات اللاعب ومهاراته.

وعقب زواج محمد صلاح ربطت تقارير بين أسم مكة بنت محمد صلاح، ومدينة مكة المكرمة، ولكن اللاعب علق على هذا الموضوع قائلاً أن الأسم كان من اختيار زوجته، وأن الأسم أعجبه فوافق عليه فورا، وتوالت بعد ذلك القصص التي جمعت محمد صلاح مع الجمهور السعودي، وكان عام 2018 أهمها عندما نجح اللاعب المصري في التألق والفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، إذ ذكرت تقارير صحافية أن السلطات السعودية قررت إهداء محمد صلاح، قطعة أرض في مكة المكرمة، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي، وقال نائب رئيس المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، فهد الروقي، إن السعودية قررت إهداء "صلاح" قطعة الأرض بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، محرزًا 41 هدفًا وصانعا 13، في أول مواسمه مع ليفربول.

وأثار محمد صلاح فضول الجمهور عندما رفض الاحتفال في كأس العالم بهدفه الثاني في البطولة وكان في مرمى المنتخب السعودي، وعندما سأل محمد صلاح عن سبب احتفاله قال: "السعودية هي بلدي الثاني وأنا لا أحتفل بهدف في مرمى اشقائي"، كما رفض استلام جائزة أفضل لاعب في المقدمة من إحدى شركات الخمور، ليتفاعل حينها الإعلامي السعودي دخيل الأحمدي، ويقرر منح النجم المصري هدية خاصة، وأعلن الإعلامي السعودي عن تقديم 10 نخلات من تمر المدينة المنورة إلى اللاعب المصري كهدية خاصة منه.

وتوالت المواقف بعد ذلك بين الطرفين لتؤكد وجود رابط بين الجمهور السعودي الكبير والنجم المصري محمد صلاح.

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