مدرب برشلونة: التبديلات الـ 5 ليست في مصلحتنا

المصدر: حميد نعمان - دبي

اعتبر مدرب فريق برشلونة الإسباني، كيكي سيتيان، أن «التبديلات الـ5 التي تم اعتمادها بشكل رسمي مع استئناف ما تبقى من الموسم الكروي نتيجة ظروف فيروس كورونا، لن تكون في مصلحة فريقه». وقال سيتيان لصحيفة «ماركا» الإسبانية أمس: «مع خمسة تبديلات، خصومنا سيكونون بلياقة بدنية جيدة أمامنا في الدقائق الأخيرة».

يُذكر أن الحكومة الإسبانية وافقت على استئناف «الليغا» 11 يونيو المقبل. وعن حظوظ برشلونة في اللقب، قال: «كل الفرق ستبدأ من الصفر، وسيكون الضغط علينا جميعاً».

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