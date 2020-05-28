إعلامي إسباني يسب نجم ريال مدريد ويطالب بطرده بسبب "تغريدة تهاجم الأثرياء"

المصدر: حميد نعمان - دبي

هاجم الصحافي والإعلامي الإسباني الشهير والمثير للجدل ألفونسو أوسيا، نجم ريال مدريد الإسباني إيسكو، وزوجته سارا سالامو، بسبب تغريدة ضد إثرياء العاصمة الإسبانية أيدها إيسكو بالإعجاب، وطالب بطرد إيسكو من الفريق العريق. وكان إيسكو قد أعجب بتغريدة تصف أثرياء مدريد الذين يقطنون الضواحي الراقية ويطلق عليهم "كايتانوز"، بـ"المجرمين"، مستخدمة لفظا جارحا باللغة الإسبانية.

واشبتك الطرفان في التواصل الاجتماعي، والتحق بهم مجموعة من الإسبان الذين أيدوا إيسكو وزوجته، على اعتبار أن أثرياء العاصمة لا يلقون بالا للتضامن الاجتماعي، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة بسبب جائحة كورونا، كما تم التطرق إلى موضوع مصارعة الثيران، وانتقد فيه الأثرياء أيضا، خاصة وأن أوسيا بين المؤيدين لهذه الرياضة.

وقالت صحيفة «ماركا» أمس إن أوسيا لم يتورع عن وصف إيسكو بـ«المتطرف»، وعلق ساخرا على لحيته. وقال أوسيا: لا أفهم لماذا يدافع فلورنتينو بيريز (رئيس النادي) عن هذا القصير، سنرى هل تكون لديه الشجاعة لعرضه للبيع".

وقال إن اللاعب لا يستحق أن يستمر في الفريق الملكي، ولم يقدم له شيئا يذكر. وقال أوسيا لإيسكو إن "الأثرياء هم من يدفعون له ويجعلونه ثرياء في نادي ريال مدريد".

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