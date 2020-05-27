هل يخشى محمد صلاح مصير البرازيلي كوتينيو

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تواصلت الأخبار المتعلقة باحتمال انتقال نجم فريق ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بالرغم من نفي وكيله رامي عباس، الخبر الذي كشفه عنه مساعد مدرب منتخب مصر السابق هاني رمزي، وأكدته صحيفة "ماركا" المتعلق باهتمام نادي ريال مدريد بهداف "الريدز".

وتحدثت وسائل إعلام عن السبب الذي يجعل صلاح مترددا حيال الخروج من ليفربول، وهل هو مصير النجم السابق للفريق، البرازيلي كوتينيو الذي غادر أسوار النادي إلى برشلونة، ثم عاش وقتا عصيبا بدون فرصة لعب كافية، قبل أن ينتقل بداية الموسم الجاري معارا إلى بايرن ميونيخ الألماني، رغم أن صفقة انتقاله من ليفربول إلى برشلونة كلفت 160 مليون يورو.

وكان كوتينيو خاض مع صلاح موسما واحدا في ليفربول، واليوم يبحث عن طريق للعودة مجددا إلى إنجلترا، لكن من بوابة نيوكاسل المتجدد بعد انتقال ملكيته إلى صندوق الاستثمارات السعودي، أو أرسنال.

وارتبط اسم محمد صلاح بأكثر من ناد، وخاصة ريال مدريد مع وجود أزمات الفترة الماضية مع الجمهور حيث يطالب البعض ببيعه الآن، واستغلال العائد في هذا التوقيت، وفي نفس الوقت حذر آخرون ومنهم أساطير ليفربول من التفريط في صلاح أو السنغالي ساديو ماني، كونهما يملكان الكثير من أجل تقديمه للفريق.

وصرح محمد صلاح في وقت سابق أنه سيفكر جيدا، قبل أي خطوة يقوم بها، خاصة وأن شهرته القياسية ظهرت مع فريق ليفربول الذي شهد أجمل فترات مشواره بعد تحقيق لقب أبطال أوروبا، والاقتراب كثيرا من الدوري الانجليزي هذا الموسم.

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