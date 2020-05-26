بالصور.. "كمامة برشلونة" في الأسواق

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعلن نادي برشلونة الإسباني عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أمس الاثنين، عن طرح كمامات طبية للبيع في الأسواق، لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد19)، وستحمل الكمامات شعار وألوان الفريق من 16 تصميما مختلفا، تبلغ سعر الواحدة 18 يورو، وهي قابلة للغسل 40 مرة.

وقال النادي: "تم تصنيع ثلاثة أحجام من الكمامات، الأولى للأطفال من ثلاثة إلى ست سنوات، والثانية للصغار الذين تراوح أعمارهم بين سبعة إلى 12 سنة، والثالثة للكبار".

ويستعد فريق برشلونة للعودة إلى الملاعب لخوض مباريات الدوري الإسباني التي تعود إلى الحياة فعلياً في 12 يونيو المقبل.

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