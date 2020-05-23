رئيس الحكومة الإسبانية يوافق على عودة "الليغا" في الثامن من يونيو

المصدر: وكالات

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز السبت السماح بعودة منافسات دوري كرة القدم اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من يونيو، بعد تعليقها منذ أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

واستأنفت أندية الليغا مطلع الأسبوع الحالي، التمارين الجماعية بمجموعات صغيرة في ظل إجراءات صحية صارمة، تحضيرا لاحتمال استكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس بسبب "كوفيد-19". وسبق لرئيس رابطة الدوري خافيير تيباس أن أعرب عن أمله في معاودة المنافسات من دون جمهور اعتبارا من 12 يونيو.

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