تأجيل الدوري الإسباني لكرة القدم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قالت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية، إن الدوري "الليغا" لن يعود في 12 يونيو المقبل، وإنما في 19 منه، لكي يتسنى للأندية التدريب جماعيا لأسبوعين قبل العودة.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن مسابقة الدوري ستعود في 12 يونيو المقبل، من خلال إقامة مباراة ريال بيتيس وإشبيلية.

وعادت فرق الدوري الإسباني للتدريبات الفردية قبل أسبوع، قبل أن تشرع بتدريبات عبر تقسيم الفريق إلى مجموعتين تتكون كل مجموعة من 10 لاعبين كحد أقصى.

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