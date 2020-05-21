حكم إسباني يثير الجدل ويكشف هوية الفريق المفضل لقضاة الملاعب في "الليغا"

المصدر: حميد نعمان - دبي

أثار الحكم الدولي الإسباني السابق إدواردو غونزاليز الجدل على مستوى الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، بعد أن قال إن "90% من حكام كرة القدم الإسبان يدعمون فريق ريال مدريد، مقابل 10% فقط لفريق برشلونة".

وأضاف في تصريح نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم أنه "على برشلونة أن يعي أن 70% من الشعب الإسباني يميلون لتشجيع ريال مدريد، باستئناف مواطني إقليم كاتالونيا، وخاصة مدينة برشلونة حيث التشجيع الكلي تقريبا للفريق الكاتالوني".

وأضاف غونزاليز أنه ربما أسهمت نجاحات المدرب الإسباني، بيب غوارديولا سابقا مع برشلونة، ومنذ بداية مشوار الساحر الارجنتيني ليونيل ميسي، في جذب المزيد من المشجعين الإسبان لدعم برشلونة، إلا أنه بحسبه يبقى الدعم الأكبر لريال مدريد، بجانب "تفضيل الحكام للفريق الملكي، بحسب رأيه"، دون الحسم في هل ينسحب ذلك الدعم إلى تحيز خلال قيادتهم لمباريات ريال مدريد، أم لا.

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