"لعنة كأس إفريقيا في الكاميرون" تتجدد مع فيروس كورونا

المصدر: وكالات

بات وضع نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة بداية العام المقبل 2021 في الكاميرون على المحك، خاصة بعد تأجيل نهائيات كأس أوروبا وكوبا أميركا 2020 إلى العام المقبل. وإذا كانت العديد من الشخصيات البارزة في كرة القدم بالقارة السمراء تطالب بـ"التأجيل"، فإن شخصيات أخرى ترفض "المساس" بالبطولة القارية، وإقامتها في موعدها المحدد.

فهل ستستمر اللعنة في ملاحقة النسخة الكاميرونية من الكأس القارية؟ كانت النهائيات مقررة عام 2019 في الكاميرون، لكن الاتحاد الإفريقي قرر منحها إلى مصر بسبب التأخر في أشغال البنى التحتية في الكاميرون، وعهد للأخيرة بتنظيم النسخة التالية مطلع عام 2021 وتحديدا من التاسع من يناير إلى السادس من فبراير، وهنا أيضا تم تحويل النهائيات من الصيف إلى الشتاء كون الأجواء المناخية تكون جد ملتهبة في الصيف في هذا البلد الواقع غرب القارة السمراء.

ولكن كما بالنسبة لكأس أوروبا وكوبا أميركا اللتين تم تأجيلهما لمدة عام وأصبحتا مقررتين في صيف عام 2021، فإن الأزمة الصحية العالمية تهدد الآن روزنامة الاتحاد الإفريقي للعبة.

وتطالب العديد من الشخصيات البارزة في عالم كرة القدم في القارة السمراء وفي مقدمتها نجم وقائد منتخب "الأسود غير المروضة" السابق، صامويل إيتو، حيث قال في تصريح لقناة "فرانس 24": "الصحة هي الأكثر أهمية في الوقت الحالي، والسلطات الكروية في القارة السمراء فهمت ذلك. لا أرى رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد يخاطر بصحة عشاق الكرة المستديرة من أجل تنظيم نسخة من كأس أمم إفريقيا".

وأضاف "الشيء الأكثر أهمية هو أن نكون بعيدين عن الخطر. سيكون لدينا متسع من الوقت لتنظيم هذه البطولة القارية".

وقال من جانبه لاعب منتخب الجزائر، حامل اللقب، عدنان قديورة لقناة "بي بي سي" البريطانية "أعرف أن كأس إفريقيا أمم إفريقيا مهمة وأنها مهمة أيضا للبلد المضيف، لكن أعتقد أنه يجب إلغاء أو تأجيل النسخة المقبلة".

ولم ينتشر وباء "كوفيد-19" بشكل كبير نسبيا في القارة الإفريقية، حيث خلف حتى الآن رسميا أقل من 2500 وفاة. لكن أعراض الإصابة بهذا الفيروس توحي بأن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع خصوصا في نيجيريا.

وفضلا عن تهديد فيروس "كوفيد-19"، فإن استحالة إكمال التصفيات المؤهلة إلى النهائيات تقلق أيضا المسؤولين الأفارقة خصوصا وأنه تتبقى أربع مراحل.

وكان رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم أوغوستين سنغور كتب في نشرة إخبارية داخلية للاتحاد الأفريقي مطلع الشهر الحالي "إذا كان من الصعب تنظيم التصفيات حتى سبتمبر، فسيكون من الصعب إقامة النهائيات في يناير المقبل". كما أكد مسؤول في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح لوكالة فرانس برس "لم يعد بالإمكان خوض نهائيات كأس إفريقيا للأمم في يناير. حدودنا مغلقة ولا يمكن لأي لجنة تفتيش تابعة للاتحاد الإفريقي القيام بمهامها في هذا السياق".

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