بالفيديو: ميسي "نيو لوك".. ويتدرب بمفرده في برشلونة

نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني مقاطع فيديو لتدريبات منفردة أداها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الملاعب الفرعية داخل النادي تمهيداً لعودة الحياة إلى الملاعب.

وبدا ميسي (33 سنة) بصورة مختلفة إذ حلق لحيته بالكامل وظهر كأنه شاب صغير في العشرينات من عمره بعدما اعتاد في السنوات القليلة الماضية على إطلاق اللحية.

When the 🐐 trains alone. pic.twitter.com/6afSNH0Fey