من النادي الأكثر جمهوراً في الإمارات ريال مدريد أم برشلونة ؟ شارك بالتصويت

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تبدا "الامارات اليوم" اعتبارا من اليوم الأثنين تحدي جديد للتصويت على أكثر الأندية العالمية والعربية جمهورا في الإمارات، وذلك من خلال التصويت عبر الموقع الإلكتروني لـ “الإمارات اليوم” وتفاعلاً مع مبادرة خلك في البيت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وللتواصل مع الجماهير كافة على اختلاف ميولها النادوي من المواطنين والمقيمين.

يهدف التصويت إلى إلقاء الضوء على أبرز الفرق العالمية والعربية في كرة القدم والتي ينتظر الجمهور مبارياتها بشكل مستمر للتفاعل معها، وسيبدأ التصويت بـ “كلاسيكو الأرض” وقطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة لمعرفة أي الفريقين يملك قاعدة أكبر.

واخترنا هذه المرة طريقة مختلفة للتصويت عبر الموقع الالكتروني للصحيفة، مع ترك حرية التعبير والتعليق للجمهور على منصات السوشال ميديا.

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