بالفيديو.. تعرف إلى 3 تعديلات جوهرية لـ"فيفا" على قوانين مباريات كرة القدم بسبب كورونا

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

قرر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم ("إيفاب") المصادقة على اقتراح "فيفا" بإجراء ثلاثة تغييرات مؤقتة على قانون مباريات كرة القدم بسبب جائحة فيروس كورونا، ولكنه أكد أن هذه القرارات غير ملزمة، ويرتبط اعتمادها بمنظمي البطولات.

و يدخل التغيير حيز التنفيذ فورا ويشمل المسابقات التي تنتهي بنهاية ديسمبر.

ويهدف تعديل القانون إلى تجنيب اللاعبين الضغوط الناتجة عن كثافة المباريات التي من المتوقع أن يخوضونها في الفترة المقبلة، لتعويض التوقف الذي يقترب من اتمام شهرين كاملين، لاسيما أن لفترة التعليق أيضا عامل سلبي على لياقة اللاعبين.

مرفق فيديو توضيحي للتغييرات الثلاثة:

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